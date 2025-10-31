سعر البتكوين (BTCUSD) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 31-10-2025

تقدم زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، بدعم من ثبات مستوى الدعم المحوري 1.1550، والذي كان هدفاً سعرياً ضمن تحليلاتنا السابقة، هذا الاستقرار دفع الزوج لمحاولة تعويض جزء من خسائره الأخيرة، مع سعيه لتصريف التشبع البيعي الواضح على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي يدعم احتمالات ارتداد مؤقت.

ورغم هذه التحركات الصعودية الخجولة إلا أن الضغوط السلبية لا تزال مهيمنة، نتيجة استمرار التداولات دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، إلى جانب بقاء الاتجاه الرئيسي الهابط قائماً على المدى القصير مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يعكس قوة هذا المسار.

