أفضل نصائح لمنع سيلان الكحل تحت العين: دليلكِ لنظرة آسرة تدوم طوال اليوم

في الآتي، تشاركك «الخليج 365» أفضل نصائح لمنع سيلان الكحل تحت العين؛ لتستمتعي بإطلالة عيون جذابة محدّدة، وثابتة مهما طال اليوم أو ارتفعت درجات الحرارة.

تحضير منطقة حول العينين قبل وضع الكحل

تحضير منطقة حول العينين، يُعَدّ الخطوة الذهبية في روتين مكياج العيون، والتي تغفل عنها الكثير من النساء، رغم أنّها السرّ الحقيقي وراء ثبات المكياج وإشراق الإطلالة. فهذه المنطقة الحساسة تحتاج إلى عناية دقيقة وترطيب عميق قبل وضع أيّ منتَج تجميلي؛ لأن البشرة الرقيقة حول العينين تتأثّر بسرعة بعوامل الجفاف والإرهاق. إليكِ الخطوات الأساسية التي ينصح بها خبراء التجميل لتحضير هذه المنطقة الحساسة:

ابدأي أولاً بتنظيف المنطقة المحيطة بالعينين بلطف، باستخدام مزيل مكياج خالٍ من الزيوت.

استخدمي تونر خفيفاً أو مناديل ماصّة للدهون؛ لإزالة أيّة بقايا دهنية قد تسبّب سيلان الكحل لاحقاً.

مرّري مكعب ثلج ملفوفاً بقطنة، أو استخدمي ملعقة باردة؛ لتقليل الانتفاخ وتنشيط الدورة الدموية.

طبّقي كريم العين بتركيبة خفيفة مرطّبة تحتوي على الكافيين أو حمض الهيالورونيك، وضَعي كمية صغيرة بأطراف الأصابع، مع تدليك لطيف من الداخل نحو الخارج.

اتركي البشرة تمتص المستحضر لبضع دقائق قبل تطبيق الكونسيلر أو ظلال العيون؛ لضمان نتيجة مثالية.

بهذه الخطوات البسيطة، تصبح منطقة حول العينين جاهزة لاستقبال المكياج بطريقة مثالية؛ مما يمنحكِ نظرة مشرقة وثباتاً يدوم طوال اليوم.

البرايمر لتثبيت مكياج العيون طوال اليوم

قد لا تتخيّلين مدى أهمية البرايمر في روتين مكياجك اليومي؛ فهو السرّ الخفي وراء إطلالة عيون مثالية تعكس احترافية تطبيق المكياج. يعمل برايمر العيون على تهيئة الجفن واستقباله لظلال العيون بشكل متجانس؛ إذ يوفّر قاعدة ناعمة تمنع تراكُم المستحضرات في الخطوط الدقيقة، وتثبّت اللون لساعات طويلة. كما يساعد على إبراز كثافة الظلال وجعلها أكثر إشراقاً ووضوحاً؛ خصوصاً في الأجواء الحارة أو الرطبة. إليكِ، خطوات تطبيق برايمر العيون بالطريقة الصحيحة:

احرصي على إزالة أيّ أثر من الزيوت أو الكريمات قبل وضع البرايمر؛ فالنظافة تضمن ثباتاً أفضل للمكياج.

ضعي نقطة صغيرة بحجم حبة البازلاء من البرايمر، على أطراف أصابعك أو بفرشاة ناعمة مخصّصة للجفون.

طبّقيه على كامل الجفن العلوي، مع التركيز على منطقة التجاعيد وخط الرموش؛ لتأمين قاعدة متجانسة.

ربّتي بأطراف الأصابع حتى يتوحّد اللون ويجفّ تماماً؛ فذلك يساعد على تثبيت ظلال العيون والكونسيلر بشكل أفضل.

اتركي البرايمر لمدة دقيقة واحدة على الأقل قبل وضع الظلال أو الأيلاينر؛ لضمان أفضل نتيجة.

بهذه الخطوات السهلة، يصبح برايمر العيون السلاحَ السري لكلّ إطلالة متقنة ومشرقة، ويمنحكِ مكياجاً يدوم طويلاً من دون تلطُّخ أو بَهتان.

نوع الكحل المناسب لاحتياجاتك وطرق تطبيقه

اختيار نوع الكحل المناسب هو الخطوة الأساسية للحصول على إطلالة عيون مثالية تدوم طويلاً؛ حيث تختلف تركيبة الكحل باختلاف الاحتياجات: فهناك الكحل الكريمي الذي يمنحكِ لمسة ناعمة وسهلة الدمج، والكحل السائل الذي يُضفي دقة وأناقة على خطوط العين، والكحل الجِل الذي يوفّر ثباتاً عالياً للمناسبات الطويلة. قبل اختيار الكحل، فكّري في نوع مكياجك اليومي، وطبيعة بشرتك، وأسلوب حياتك. فكل هذه العوامل تحدّد الخيار المثالي لك. إليكِ، خطوات اختيار وتطبيق الكحل المناسب:

مراعاة نوع عينيك: العيون الصغيرة تحتاج إلى خطوط رفيعة لزيادة الاتساع، بينما تَبرز العيون الكبيرة بخطوط عريضة أو مجنّحة.

تحديد المناسبة: اختاري كحل جل أو سائل للمناسبات والسهرات، وكحل قلم ناعم للإطلالات اليومية السريعة.

اختيار اللون المناسب: الكحل الأسود الكلاسيكي لإطلالة قوية، والبني لإطلالة ناعمة، والملوّن لإضافة لمسة عصرية.

طريقة تطبيق الكحل

ابدأي من الزاوية الداخلية للعين وصولاً إلى الزاوية الخارجية للعين.

مرّري فوق الكحل طبقة رقيقة من ظلال العيون المطابق للّون؛ لزيادة الثبات والحدّ من التلطُّخ.

ركّزي على تثبيت اللون بلطف من دون فرك أو سحب.

استخدمي فرشاة بزاوية دقيقة للتحكُّم في الشكل النهائي، واحرصي على توزيع الظل بخفة لتجنُّب التلطُّخ.

استخدمي أعواد القطن المبلّلة بالمزيل؛ لتصحيح أيّ خطأ بدقة.

اختيار ألوان الكحل التي تُبرز جمال عينيكِ

لكلّ لون عينين درجات محددة من الكحل تُبرز سحرها وتمنحها عمقاً آسراً. إليكِ أبرز النصائح لـ لون الكحل الذي يتناغم مع لون عينيكِ ويعزز من جاذبيتها.

العيون البنية: تناسبها جميع ألوان الكحل تقريباً، من الأسود الكلاسيكي إلى البني الدافئ والبرونزي اللامع؛ فهي تَزيد من دفء النظرة وتمنحها عمقاً جذاباً.

العيون الخضراء: تليق بها درجات البنفسجي أو الكحلي أو الرمادي الداكن، فهي تعزّز اللون الأخضر وتجعله أكثر إشراقاً.

العيون الزرقاء: يُبرز الكحل البني والنحاسي تدرُّجات الأزرق، ويمنح النظرة لمسة دافئة توازن برودة اللون.

العيون العسلية: استخدمي الكحل الذهبي أو الزيتوني أو الأسود اللامع؛ لإبراز اللمعان الطبيعي في العينين.

العيون السوداء: يليق بها الكحل الأسود المكثّف أو الأزرق النيلي؛ لإطلالة جريئة ودرامية تفيض بالأنوثة.

7 أخطاء شائعة تُفسد مكياج العيون: تجنّبيها

رغم الجهد الذي تبذلينه للحصول على مكياج عيون مثالي، إلا أنّ بعض الأخطاء البسيطة قد تُفسد النتيجة النهائية وتُفقد الإطلالة سحرها. تعرّفي مع محرّرة الجمال زينة حاموش إلى أبرز هذه الأخطاء لتتجنّبيها، وتحصلي على نظرة جذابة وثابتة تدوم طوال اليوم.