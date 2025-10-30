شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يواصل خسائره بعد اجتماع ترامب وشي وتصريحات حذرة من الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأميركي قليلاً صباح الخميس، ليتخلى عن جزء من مكاسبه المسجّلة في الليلة السابقة، مع قيام المتعاملين بهضم نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ونتائج محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.



عند الساعة 05:20 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (09:20 بتوقيت غرينتش)، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.1% إلى 98.950، بعدما لامس أعلى مستوى له في أسبوعين مساء الأربعاء.

الدولار مدعوم بتراجع توقعات خفض الفائدة



قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. ومع ذلك، ظلّ الغموض يكتنف احتمالات خفض آخر هذا العام، وسط نقص البيانات الاقتصادية بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية المستمر.



وفي مؤتمر صحفي عقب القرار، قال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن تنفيذ خفض جديد مماثل في اجتماع ديسمبر هو أمر “بعيد عن أن يكون محسومًا”.



وبعد هذه التصريحات، خفّض المتعاملون توقعاتهم لخفض جديد للفائدة في ديسمبر إلى 71%، مقارنةً بـ 90% في وقت سابق.



وكتب محللو ING في مذكرة: “تصريحات الفيدرالي تجعل من الصعب الآن بيع الدولار... سنحتاج إلى بيانات ضعيفة للغاية في سوق العمل الأميركي حتى تتعزز توقعات خفض إضافي بمقدار 75 نقطة أساس خلال الصيف المقبل، وإلا فإن خفضًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة أساس قد يُلغى من التسعير الحالي.”



كما تلقّى الدولار دعمًا من الضبابية المحيطة بالمفاوضات التجارية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.



وصف ترامب اللقاء – وهو الأول بين الزعيمين منذ ست سنوات – بأنه “رائع”، وأعلن أن الولايات المتحدة ستخفّض فورًا الرسوم الجمركية على السلع الصينية.



وفي المقابل، قال ترامب إن بكين تعهدت بمساعدة واشنطن على مكافحة تهريب المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع مخدر “الفنتانيل”، كما وافقت على تعليق القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة.



غير أن محللي Vital Knowledge رأوا أن هذه النتائج “لا تغيّر بشكل جوهري الوضع القائم في العلاقات التجارية الأميركية-الصينية”.



اليورو مدعوم ببيانات الناتج المحلي الفرنسي



في أوروبا، ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1618، بعد أن أظهرت البيانات أن اقتصاد فرنسا – ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو – نما بنسبة 0.5% في الربع الثالث، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 0.2%.



وكان الاقتصاد الفرنسي قد سجل نموًا بنسبة 0.3% في الربع السابق.



ومن المنتظر صدور بيانات النمو للمنطقة بأكملها لاحقًا، وسط توقعات بأن يظهر التقرير نموًا فصليًا قدره 0.1% فقط، أي بنمو سنوي يبلغ 1.2%.



وذكر محللو ING: “رغم أن مؤشرات الثقة جاءت مشجعة، فإن البيانات الفعلية كانت ضعيفة خلال الصيف... وإذا لم نشهد مفاجأة إيجابية كبيرة في أرقام الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، فمن الصعب أن يحصل اليورو/دولار على دعم إضافي.”



ويُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه لاحقًا اليوم.



وأضاف ING: “نستبعد أن تسعى الرئيسة كريستين لاغارد إلى تغيير توقعات السوق، التي ترجّح حاليًا – بشكل طفيف – خفضًا جديدًا للفائدة خلال الأشهر التسعة المقبلة.”



الإسترليني مستقر... والين يتراجع



ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3199، لكنه بقي قريبًا من أدنى مستوى له في خمسة أشهر ونصف سجله الأربعاء.



وفي آسيا، ارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.7% إلى 153.74، بعدما أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير، وأصدر نظرة حذرة تجاه الاقتصاد.



وحذّر البنك من أن الاقتصاد الياباني يواجه حالة من عدم اليقين المتزايدة على المدى القريب، لكنه أكد أن السياسة النقدية التيسيرية ستساعد في تخفيف بعض الآثار.



كما جدّد البنك تأكيده على أنه سيرفع الفائدة فقط إذا تحققت توقعاته بشأن النمو والتضخم.



أما بالنسبة إلى اليوان الصيني، فقد تراجع بنسبة 0.2% إلى 7.1089 مقابل الدولار بعد انتهاء اجتماع ترامب-شي، مبتعدًا عن أقوى مستوى له خلال عام.



وقال ترامب للصحفيين بعد اللقاء إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين “قريبًا جدًا”، مشيرًا إلى أن الطرفين اتفقا أيضًا على صفقات في مجالي المعادن النادرة والزراعة.