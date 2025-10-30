معرض البلوكشين العالمي يعود إلى أبوظبي في ديسمبر 2025 بنسخة أضخم من أي وقت مضى

تستعد مجموعة VAP، بالتعاون مع Times of Blockchain، لاستضافة النسخة الثالثة من معرض البلوكشين العالمي 2025، الذي يُقام يومي 10 و11 ديسمبر في سبيس 42 أرينا – أبوظبي، بمشاركة واسعة من رواد قطاع الويب 3 والمبتكرين في عالم التقنية اللامركزية.

منصة عالمية تجمع رواد الابتكار:

بعد النجاح الكبير الذي شهدته النسختان السابقتان، يعود المعرض هذا العام بزخم أكبر، حيث سيجمع أكثر من 5000 مشارك، و200 متحدث عالمي، و300 مستثمر رائد، و150 وسيلة إعلامية، على منصة واحدة تهدف إلى رسم ملامح مستقبل البلوكشين واستعراض أحدث تطبيقاته في مختلف القطاعات.

يحظى المعرض هذا العام بدعم رسمي من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، ما يعكس التزام العاصمة الإماراتية بتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال في مجال التقنية المالية والبلوكشين.

سجل حافل بالإنجازات:

منذ انطلاقه، لعب معرض البلوكشين العالمي دور رئيسي في تسريع تبنّي تقنيات البلوكشين حول العالم، حيث نجح في استقطاب آلاف المشاركين وأكثر من 200 جهة راعية، إلى جانب عشرات الجلسات التفاعلية التي جمعت كبار الخبراء والمستثمرين.

أبرز ما ينتظرنا في نسخة 2025

يُعد المعرض محطة لا غنى عنها لكل من:

رواد الأعمال والمبتكرين الساعين لعرض مشاريعهم أمام جمهور عالمي.

المستثمرين الباحثين عن الفرصة الكبرى التالية في مجال Web3.

المطورين والمبدعين الراغبين في استكشاف مستقبل التقنية اللامركزية.

سيتضمن الحدث:

كلمات رئيسية حصرية من قادة عالميين في تقنيات البلوكشين والذكاء الاصطناعي.

جلسات نقاش تفاعلية تجمع المؤسسين والمستثمرين وصناع القرار.

معارض وعروض مباشرة تسلط الضوء على أحدث الابتكارات في التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

مسابقات هاكاثون وعروض أفكار للشركات الناشئة الواعدة.

أسبوع البلوكشين العالمي:

يمتد تأثير الحدث على مدار أسبوع كامل (3–12 ديسمبر)، يشمل فعاليات جانبية في أنحاء الدولة تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين والمطورين، ضمن رحلة استكشافية مميزة لتقنية البلوكشين ومستقبلها في الإمارات والمنطقة.

يُقام معرض البلوكشين العالمي 2025 بالتزامن مع معرض الألعاب العالمي، ما يجعل الحدثين معا أكبر منصة تجمع بين الابتكار في مجالات البلوكشين، الألعاب، والذكاء الاصطناعي.

هذه الفعالية ليست مجرد مؤتمر، بل تجربة متكاملة تفتح الأبواب أمام التعاون والاستثمار وبناء المستقبل.

عن مجموعة VAP:

تُعد VAP من الشركات الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، البلوكشين، والألعاب، وتنظم فعاليات عالمية تحت علامات مثل Global AI Show وGlobal Gaming Show وGlobal Blockchain Show.

بفضل أكثر من 12 عام من الخبرة وفريق يضم 170 خبير، تواصل VAP قيادة الابتكار من خلال الفعاليات، العلاقات العامة، والتسويق الاستراتيجي عبر مكاتبها في الإمارات، المملكة المتحدة، الهند، وهونغ كونغ.