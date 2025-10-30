حسين فهمي وأحمد حاتم يستكملان تعاونهما في السينما بـ "قصر الباشا"

"قصر الباشا" يجمع أحمد حاتم و حسين فهمي في السينما من جديد

أفلام سينمائية جمعت أحمد حاتم بـ النجم حسين فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أكتوبر 2025 09:55 مساءً - يعد الفنانمن أبرز الفنانين الذين حققوا نجاحًا خلال السنوات الماضية ما بين الدراما التلفزيونية والسينما، حيث شارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية، كما يعد من أبرز الفنانين الشباب الذين قد تعاونوا مع النجوم الكبار وبشكل خاص في السينما ومن أبرزهم الفنانحيث تعاونا بعدد من الأفلام السينمائية.منذ أيام تم طرح الإعلان الدعائي لفيلم "قصر الباشا" والذي يُجسد بطولته الفنان حسين فهمي، الفنان أحمد حاتم أمام عدد كبير من الفنانين، ومن المنتظر أن يتم طرح الفيلم خلال الفترة المُقبلة.ويأتي فيلم "قصر الباشا" من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، وتدور أحداث الفيلم داخل أحد الفنادق الفاخرة والذي تحدث بداخله جريمة قتل غامضة لتُثير سلسلة من الأحداث والتحقيقات، ويجد مدير الفندق نفسه عالقًا في تفاصيل الجريمة وعلى جانب أخر تحتفظ إحدى العاملات بالعديد من الأسرار مما يُزيد القضية تعقيدًا وغموضًا.وجاء التعاون الأول بين الفنان أحمد حاتم والنجم حسين فهمي في السينما من خلال فيلم "لمح البصر" والذي تم عرضه عام 2012 ويعد رابع الأفلام السينمائية التي جسد بطولتها الفنان أحمد حاتم وقد شارك ببطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم هيثم سعيد، منى هلا، صبري عبد المنعم.وجاء الفيلم عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ والمعالجة الدرامية لـ نبيل شعيب ومن إخراج يوسف هشام، ودارت أحداث الفيلم حول منافسة بين شابين أحدهما يدعى "فؤاد" الشاب الطموح والذي يتعرف على رجل أعمال يُدعى "جابر" يفوقه في العمر والخبرة، وحينها يتأكد "فؤاد" بأن أحلامه وطموحاته ستكون مع هذا الرجل ليُقرر الذهاب معه في رحلة من أجل تحقيق طموحاته، ولكنه يكتشف العديد من الحقائق التي لم يكن يعلمها من قبل.يُمكنكم قراءة:وعقب مرور 12 عام يتعاون كل من الفنان أحمد حاتم والنجم حسين فهمي في فيلم سينمائي عام 2024، ولم يتم عرضه حتى الان وجاء من إخراج محمد جمال العدل وشارك ببطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم محمود حميدة، صابرين، تارا عماد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».