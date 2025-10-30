بعد وفاة بهاء خليل المفاجئة والصادمة.. محطات بارزة من ظهوره في ذا فويس ورأي محمد حماقي بصوته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أكتوبر 2025 09:55 مساءً - شكّلت وفاة الفنان اللبناني بهاء خليل المفاجئة صدمة لدى أهله وأصدقائه والوسط الفني حيث رحل بعمر صغير يناهز الـ 28 عامًا وفي حين لم يكشف بعد عن سبب وفاته المفاجئة، ترك رحيله حزنًا وهو الفنان الذي كان يرسم أحلامًا كبيرة لخطوات مهمة يحضّر لها لمستقبله الفني ولكنها للأسف تلاشت جميعها وانتهت إثر وفاته المفاجئة تاركة عنه ذكرى جميلة في نفوس كل من عرف هذا الفنان الذي يشهد له الجميع بالكثير من المزايا على الصعيدين الفني كطموحه الجامح للعمل وتحقيق النجاح في كل خطوة يخطوها، وعلى الصعيد الشخصي حيث كان بهاء خليل يوصف بالشاب الخلوق المليء بالحيوية والحماس. وكان الفنان الراحل بهاء خليل لفت أنظار المشاهدين إليه منذ إطلالته في برنامج "ذا فويس" The Voice بموسمه الخامس. وكذلك لفت بصوته الجبلي القوي وأدائه المميز كل أعضاء لجنة تحكيم البرنامج التي كانت تتألف حينها من النجوم راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي الذي اختاره ضمن فريقه. وسنذكّر في هذا التقرير ببعض المحطات المميزة لبهاء خليل في البرنامج.

بلدة العين البقاعية تنعي ابنها بهاء خليل بكلمات مؤثرة



كان الفنان الراحل بهاء خليل يعرف بشغفه بالفن وهذا ما أجمع عليه كل من عرفوه أو الذين عملوا معه علمًا أنه كان يتحضر وفق فريق العمل الذي يرافقه لمشروع غنائي كان سيبصر النور بعد أيام قليلة إلا أن القدر لم يمهله. ويتم التداول أنه كان قد جاء من دبي في زيارة قصيرة إلى عائلته في لبنان ولكن للأسف لم يتمكن من العودة بسبب رحيله المفاجىء الذي ترك حزنًا بالغًا لدى محبيه ومتابعيه وزملائه الفنانين. وقد نعاه العديد منهم حيث نشر الفنان عبد الفتاح الجريني عبر ستوري حسابه على إنستغرام صورة بالأبيض والأسود للفنان الراحل والابتسامة تعلو وجهه. وهذه الابتسامة كانت ترافقه في كل صوره والفيديوهات التي كان يظهر بها على المسرح وفي حياته العادية مما يدل على مدى التفاؤل الذي كان يتسلح به والأمل لتحقيق أحلامه بالفن التي لم تتحقق. وعلق الجريني على الصورة "إنا لله وإنا إليه راجعون". أرفقها مع عبارة "رحمك الله". كذلك نعاه أصدقاؤه وبلدته العين البقاعية حيث نشرت أكثر من منشور مؤثر على صفحتها على الفيسبوك وصفته من خلاله بالفنان الخلوق مؤكدة أن ذكراه ستبقى خالدة وأن أعماله ستستمر بصمة خالدة في قلوب محبيه. فنشرت فيديو له وهو يغني أغنية "غاب الغالي" وأرفقتها بتعليق مؤثر جاء فيه وداعاً "بهاء يا حيف على هل شباب الفنان الخلوق بهاء خليل... وداعاً. ستبقى ذكراك وأعمالك بصمة خالدة في قلوب محبّيك".



كذلك نشرت الصفحة نعيًا للفنان بهاء خليل جاء فيه "بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره ننعى إليكم فقيد الشباب الغالي الفنان بهاء محمد خليل الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس الموافق 30 تشرين الأول 2025. وسيُوارى الثرى بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة العين، وتُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل والده الكائن في بلدة البجاحة. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى".



أعضاء لجنة التحكيم أعجبوا بصوت بهاء خليل



شارك الفنان الراحل بهاء خليل في برنامج "ذا فويس" بموسمه الخامس حيث قدم في مرحلة "الصوت وبس" موالًا بصوته الجبلي أتبعه بأغنية "زهّر يا صيف" للفنان القدير الراحل وديع الصحافي. فاستحوذ بهاء خليل على إعجاب أعضاء لجنة التحكيم راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي الذين بدا عليهم التفاعل والإعجاب بأدائه وخامة صوته المميزة وإحساسه العالي. وكان يسمعون صوته فقط ومن دون أن يكونوا يتابعونه وجهًا لوجه حيث كانت كراسيهم مستدارة إلى الخلف. وفي اللحظة الأخيرة استدار الفنان محمد حماقي على كرسيه ضاغطًا على الزر معلنًا اختياره بهاء خليل ضمن فريقه. وكل ذلك على مرأى من عائلة بهاء المؤلفة من والديه وشقيقتيه الذين كانوا يتابعون غناءه في كواليس البرنامج بحماس وقلق إلى أن اطمأنوا بعدما تم قبوله في البرنامج.

محمد حماقي: بهاء خليل يمتلك إمكانيات عالية جدًا بالغناء



وفي حلقة أخرى اختار محمد حماقي مرة أخرى بهاء خليل ضمن فريقه للعروض المباشرة وعبّر عن إعجابه بصوته قائلًا: "أنا لو كنت سأختار وأكون منصفًا في اختياراتي فسأختار بهاء خليل". وعلا التصفيق في الاستوديو لاسيما من والديه الذين كانا يجلسان في الصفوف الأمامية وبديا سعيدين للغاية وراحا يصفقان فرحين بوصول ابنهما لكرحلة العروض المباشرة بعد الأشواط التي قطعها في البرنامج.

وقد هنأه حماقي وعانقه بعد اختياره وتحدث عنه قائلًا: "بهاء يمتلك إمكانيات عالية جدًا بالغناء وتكنيك جميل ويغني نوعًا من الغناء ليس موجودًا في فريقي وبالتالي له دور ومكان في فريقي". ثم هرع إلى والديه وكانت لحظات جميلة بينهم مؤثرة وعناق وقبلات وأحضان وقال: "حماقي وجّه لي ملاحظات عدة سآخذ بها وأعده أنني سأعمل على الموضوع بقدر المستطاع". ونشر بهاء خليل الفيديو عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليه مبديًا سعادته باختيار حماقي له من جهة وبالفرحة التي كان ضمن فريقه وكتب: "فرحت فرحة كبيرة بس اختارني حماقي اني كون بفريقوا و كفي معوا مشوار العروض النهائية و الفرحة زادت بس شفت ضحكت ابي و امي...انشالله خلي هالضحكة مرسومة دائمًا...و ما تنسوا دعمكم هو الاهم بالنسبة الي بحبكم كتير".

بهاء خليل لمحمد حماقي: شرف كبير الي انّي تعرّفت عليك شخصيّا



وكذلك عبّر بهاء خليل عن محبته للفنان محمد حماقي حيث نشر صورة تجمعهما من كواليس البرنامج معربًا عن إعجابه به وبتواضعه وذكائه وعلق عليها "شرف كبير الي انّي تعرّفت عليك شخصيّا و تقرّبت منك واللي ما بيعرفك بيجهلك لانك شخص متواضع جدّا و ذكي..و انا استفدت من معرفتك من جميع النواحي الفنيّة لانك ما كنت معي الا موضوعي و منطقي. كل الاجلال والاحترام الك و لشخصك و تحية من كل قلبي الك".

بهاء خليل ولحظات لن تتكرر في برنامج "ذا فويس"

كان بهاء خليل يعبر دائمًا عن سعادته ببرنامج "ذا فويس" سواء بإطلالته على المسرح وخوض التحديات أو وراء الكواليس أثناء التمارين أو الوقت الذي يمضيه مع زملائه في البرنامج . وذكر بهاء خليل مرة أن من أحب الأوقات لديه في البرنامج كانت التمارين الصوتية وعلق "ايام راحت و كانت اجمل ايام و انشالله بالتوفيق للجميع".

وذكر بهاء خليل مرة أخرى أن أجمل أوقاته هي بمرحلة المواجهة وكتب "أجمل اوقاتي و اكثرها حماس هي مرحلة المواجهة..لحظات لن تتكرر".

بهاء خليل وأسرته في "ذا فويس"



كانت أسرة الفنان الراحل بهاء خليل ترافقه كل مراحل اشتراكه في برنامج "ذا فويس". وما بين حبس الأنفاس والتشجيع كان أفراد عائلته يطلون في كواليس البرنامج والحماس يغلب عليهم. وفي كل مرحلة كان يتأهل بهاء خليل كانت السعادة تغمره وعائلته. وكان بهاء خليل يشعر بالسعادة أكثر عندما يرى الفرحة مرسومة على وجوه والديه وشقيقتيه.

@bahaakhalilofficial Zaher ya sayf-wadih el safi//زّهر يا صيف-وديع الصافي #bahaakhalil1 #بهاء_خليل #mbcthevoice #mbc1 #teamhamaki #lebanon #love #thevoicearabia original sound - Bahaa Khalil



