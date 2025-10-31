الاقتصاد

سعر البلاتين يحاول بإيجابية– توقعات اليوم 31-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-31 08:33AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر البلاتين تداولات هذا اليوم بتقديمه لإشارة إيجابية بمحاولة اندفاعه فوق الحاجز الأولي المستقر عند 1605.00$ ليزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات صاعدة قوية خلال الفترة الحالية لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 1660.00$ وصولا للحاجز التالي المستقر عند 1695.00$.

 

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه العام وتأكيد السيناريو السلبي بمحاولة تسلل السعر دون 1525.00$ وتقديمه لإغلاقات سلبية متعددة لنتوقع تكبده لخسائر كبيرة قد تبدأ من 1470.00$ و1440.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1570.00$ و 1695.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

Advertisements

