فوائد التقشير بالطحالب للوجه.. جمال البحر ينعكس على بشرتكِ

في وقت يتوافر الكثير من التقنيات التجميلية الجراحية وغير الجراحية، التي تُعيد إلى البشرة شبابها وتخلصها من الشوائب كافة، لا سيما التجاعيد والتصبغات، تفضّل نساء كثيرات في عصرنا هذا استخدام مكونات طبيعية للعناية ببشرتهن، وفي مقدمتها الطحالب البحرية، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن التي تمد البشرة بالتغذية اللازمة والكثير من متطلباتها، التي تجعلها أقوى في مواجهة علامات التقدم في السن.

في التالي، نعرفك إلى فوائد التقشير بالطحالب للوجه، وكل ما يجب أن تعرفيه عنه؛ لتستفيدي من خصائصه الطبيعية في تعزيز جمال بشرة وجهكِ.

ما هو التقشير بالطحالب؟

تقشير الطحالب هو تقنية تجميلية تعتمد على استخدام أنواع معينة من الطحالب البحرية المطحونة أو مستخلصاتها المركزة، تُطبَّق على البشرة لتحفيز تجديد الخلايا والتخلص من طبقات الجلد الميت. كما تمتاز الطحالب بقوام غني بالمعادن مثل الزنك والمغنيسيوم، إضافة إلى الفيتامينات A وE وC، ما يجعلها مكوّناً فعالاً في تعزيز نضارة البشرة ومحاربة الجفاف وترميم الحاجز الجلدي.

ويتميّز هذا النوع من تقشير الوجه بكونه لطيفاً وخالياً من المواد الكيميائية القاسية، مما يجعله مناسباً للنساء اللواتي يبحثن عن عناية طبيعية ببشرتهن مع نتائج ملموسة.

أبرز 5 فوائد للتقشير بالطحالب

تجديد خلايا البشرة وتنعيمها: الطحالب البحرية تساعد في إزالة الخلايا الميتة بلطف، ما يترك البشرة أكثر نعومة وتجانساً، ويمنحها ملمساً ناعماً خالياً من الخشونة. تفتيح لون البشرة وتقليل التصبغات: بفضل مضادات الأكسدة العالية، يعمل تقشير الطحالب على تفتيح البقع الداكنة تدريجياً، ويمنح البشرة توهجاً صحياً من دون تقشير قاسٍ. تقليل الخطوط الرفيعة وعلامات التقدم في العمر: الطحالب تعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد، ما يساعد على شد البشرة وتحسين مرونتها والتخفيف من ظهور التجاعيد الدقيقة. تهدئة البشرة وتقليل الالتهابات: تحتوي الطحالب على مركبات مضادة للالتهابات، ما يجعلها فعالة في تهدئة الاحمرار وتهوية البشرة المتعبة أو المعرضة للحساسية. ترطيب عميق وإعادة توازن البشرة: الطحالب تحتفظ بالرطوبة داخل البشرة لفترات أطول، مما يمنحها مظهراً ممتلئاً ومشرقاً، ويُعيد إليها توازنها الطبيعي.

6 خطوات لتقشير الوجه بالطحالب

ضعي كمية صغيرة من مسحوق الطحالب البحرية مع القليل من الماء أو ماء الورد أو جل الألوفيرا. امزجي جيداً؛ حتى تحصلي على معجون متجانس. طبقي الخليط على بشرة نظيفة مع تدليك خفيف بحركات دائرية. اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة. اشطفي الوجه بالماء الفاتر وجففيه بلطف. أتبعيه بمرطب مناسب لتعزيز النتيجة.

يمكن تكرار العملية مرة إلى مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة.

متى تظهر نتائج تقشير الطحالب للوجه؟

تبدأ النتائج بالظهور عادة بعد 3 إلى 5 جلسات من الاستخدام المنتظم؛ حيث تبدو البشرة أكثر صفاءً، نضارة، وتجانساً. أما النتائج المتعلقة بتفتيح التصبغات وتقليل الخطوط الرفيعة، فتظهر بشكل أوضح خلال 4 إلى 8 أسابيع من الاستمرار المنتظم.

هل تقشير الوجه بالطحالبه مناسب لجميع أنواع البشرة؟

تقشير الطحالب يُناسب معظم أنواع البشرة، وخصوصاً:

البشرة العادية

البشرة الجافة

البشرة الباهتة أو المتعبة

البشرة الحساسة بدرجة خفيفة

أما البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب، فيفضّل تجربة تقشير الطحالب تدريجياً ومراقبة استجابة الجلد؛ لأن بعض الأنواع قد لا تتناسب مع الإفرازات الزيتية العالية.

نصائح عند التقشير بالطحالب

اختبري ماسك تقشير الطحالب للوجه على منطقة صغيرة من البشرة قبل الاستخدام الكامل.

تجنبي استخدام المقشرات الأخرى في اليوم نفسه.

استخدمي واقي شمس يومياً بعد التقشير لحماية البشرة من التصبغات.

احرصي على ترطيب البشرة جيداً بعد كل جلسة.

اختاري أنواع طحالب بحرية موثوقة ذات مصدر آمن.

منتجات عناية بالبشرة تحتوي على مستخلصات الطحالب

إذا كنت ترغبين بالاستفادة من خصائص الطحالب بشكل عملي وسهل ضمن روتينك اليومي، إليكِ مجموعة من المستحضرات المفضّلة، التي تعتمد في تركيبتها على مستخلصات الطحالب البحرية، وتساعد على تعزيز نضارة البشرة وترطيبها:

كريم Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Cream من لانيج

يعمل هذا الكريم على ترميم حاجز البشرة وتعزيز رطوبتها بفضل حمض الهيالورونيك المستخرج من الطحالب البحرية الدقيقة. تركيبته خفيفة وسريعة الامتصاص، تمنح البشرة مظهراً ممتلئاً ومشرقاً من دون أن تترك طبقة دهنية.

كريم La Mer The Treatment Lotion من لامير

من المنتجات الفاخرة التي تعتمد على “الميراكول بروث”، وهو مستخلص مخمر من الطحالب البحرية. يساعد هذا اللوشن في دعم تجدد البشرة، وتنعيمها، ومنحها توهجاً طبيعياً فورياً، خصوصاً للبشرة المتعبة والجافة.

كريم Algenist Genius Ultimate Anti-Aging Cream من ألجينيست جينيوس

يعتمد هذا الكريم على مركب Alguronic Acid الغني المستخلص من الطحالب الخضراء. يعمل على شد البشرة، وتعزيز مرونتها، وتقليل الخطوط الرفيعة تدريجياً، مما يجعله خياراً مثالياً لمنْ تبحث عن عناية مضادة للشيخوخة بتركيبة لطيفة.