أفضل ألوان الشعر للعيون الزرقاء التي تبرز جمال نظراتك وسحرها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 أكتوبر 2025 11:17 صباحاً - هل تمتلكين عينيْن زرقاويْن آسرتيْن، وتبحثين عن اللون الذي يجعلهما أكثر بريقاً وسحراً؟ هذا اللون النادر من العيون يحمل طابعاً غامضاً وجذاباً، ويستحق أن يتوج بتسريحة ولون شعر يُبرزان عمق نظراتك، ويضيفان إليها بُعداً من الفخامة والأنوثة. اختيار لون الشعر المناسب للعيون الزرقاء ليس مجرد خطوة جمالية، بل هو فن من فنون إبراز الملامح؛ لأن التدرج اللوني للشعر يمكنه أن يغيّر تماماً من إشراقة وجهك وطريقة انعكاس الضوء في عينيك.

القاعدة الذهبية هنا هي خلق توازن متناغم بين دفء أو برودة لون بشرتك، وظلال عينيك الزرقاوين المتبدلة بين الزيتوني والزمردي والعسلي، وبين لون شعرك؛ الذي يشكّل الإطار الحقيقي لوجهك. في السطور التالية، سنأخذكِ في جولة بين أجمل الإطلالات التي تناسب العيون الزرقاء، لتجدي الإلهام الذي يليق بجمالك الطبيعي.

الشعر البني الفاتح مع العيون الزرقاء

من عرض يوهان وونغ Yuhan Wong- الصورة من Launchmetrics/Spotlight©



يعتبر اللون البني الفاتح للشعر من أكثر الألوان التي تبرز العيون الزرقاء بشكل طبيعي ودافئ، هذا اللون يضيف لمسة من الرقي والهدوء، ويعزز إشراقة البشرة الفاتحة أو القمحية، عندما تلامس خصلاته الضوء، تظهر تدرجات ذهبية تضفي عمقاً ساحراً على النظرات الزرقاء، يُمكنك إضافة خصل بلون الكراميل أو العسل؛ لنتيجة أكثر أنوثة ولمعاناً، خصوصاً مع مكياج نيود خفيف؛ يترك العينين في مركز الانتباه.

إطلالة الشعر البني الداكن مع العيون الزرقاء

من عرض دولتشي & غابانا Dolce & Gabbana - الصورة من Launchmetrics/Spotlight©



يعدّ الشعر البني الداكن خياراً أنيقاً ومثالياً لإبراز عمق العيون الزرقاء وجعلها أكثر سحراً وغموضاً؛ فهو يمنح توازناً رائعاً بين الدفء والفخامة، ويبرز إشراقة البشرة مهما كان لونها، هذا التدرج يوحي بالقوة والأنوثة الراقية في الوقت نفسه، خاصة عند تنسيقه مع مكياج بألوان ترابية أو نحاسية.

الشعر الأصفر البلاتيني مع العيون الزرقاء

من عرض فيرزاتشي Versace - الصورة من Launchmetrics/Spotlight©



للنساء اللواتي يفضّلن الأسلوب العصري والجريء، يأتي الأصفر البلاتيني ليمنح العيون الزرقاء لمسة من البرودة الفاتنة، هذا اللون يعزز صفاء العيون ويجعلها أكثر بروزاً، خاصة عند تنسيقه مع مكياج ناعم وردي أو رمادي، لكنه يحتاج إلى عناية خاصة؛ للحفاظ على لمعانه ونعومته، لذا يفضل استخدام شامبو بنفسجي؛ لحماية التدرج من الاصفرار.

الشعر الأشقر الذهبي مع العيون الزرقاء

من عرض لارويتشي Laruicci - الصورة من Launchmetrics/Spotlight©



الشعر الأشقر الذهبي يمنح العيون الزرقاء وهجاً متلألئاً وكأنها تشع نوراً من الداخل، إنه خيار مثالي لصاحبات البشرة الفاتحة أو الوردية، خاصة في فصلي الربيع والصيف، يخلق هذا اللون توازناً جميلاً بين دفء الأشقر وعمق الأزرق، مما يجعل الإطلالة ناعمة ومشرقة في آنٍ واحد. يمكنك تعزيز التأثير بخصل شقراء فاتحة جداً حول الوجه؛ لإبراز العينين أكثر.

الشعر النحاسي مع العيون الزرقاء

من عرض سوزان فانغ Susan Fang - الصورة من Launchmetrics/Spotlight©



إذا كنتِ جريئة وتحبين الإطلالات اللافتة، فالشعر النحاسي سيكون خيارك الأمثل، هذا اللون يُبرز تدرجات الأزرق في العيون بطريقة مذهلة، ويخلق تبايناً فنياً رائعاً؛ يمنح الوجه دفئاً ولمعاناً، يتناغم النحاسي مع المكياج الترابي أو الخوخي، ويضفي لمسة من الحيوية والشخصية القوية على ملامحك.

الشعر الأحمر مع العيون الزرقاء

من عرض ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti - الصورة من Launchmetrics/Spotlight©



لا يوجد مزيج أكثر سحراً من العيون الزرقاء مع الشعر الأحمر، هذا الثنائي يجسد الجاذبية النارية والتميز الفريد، اللون الأحمر يضاعف من عمق العيون الزرقاء ويجعلها محط الأنظار، خاصة مع درجات الأحمر الغنية مثل الماهوغني، يناسب هذا اللون صاحبات البشرة الفاتحة والدافئة، ويمكنكِ تلطيفه بخصل داكنة أو بنية لنتيجة أكثر توازناً وأناقة، إنها إطلالة جريئة تعكس شخصية قوية وعاشقة للتجديد.

الشعر الأسود مع العيون الزرقاء

من عرض هيريرا Herrera - الصورة من Launchmetrics/Spotlight©



يمنح الشعر الأسود العيون الزرقاء تبايناً ساحراً لا يمكن تجاهله؛ إذ يُبرز لونها بحدة، ويجعلها تبدو أكثر صفاء ولمعاناً، هذا اللون القوي يضفي على الملامح طابعاً غامضاً وفخماً، خاصة مع بشرة فاتحة أو قمحية، كما يليق بالإطلالات الكلاسيكية والرسمية، ويمنح صاحبة العيون الزرقاء حضوراً واثقاً ومهيباً، يمكنك تخفيف حدّته بخصل داكنة من البني أو لمسة من الأسود المزرق؛ لإطلالة أكثر عصرية وتوازناً.

مهما كان اللون الذي تختارينه؛ فاحرصي على أن يعكس شخصيتك ويمنحكِ الثقة؛ لأن أجمل لون شعر هو الذي يجعلك تشعرين بأنك متألقة، وفريدة، وواثقة من سحر عينيكِ الزرقاوين.