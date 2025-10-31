شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع بدعم من تصريحات وزير المالية والدولار عند أعلى مستوياته في 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية تتماسك فوق أدنى مستوى في ثمانية أشهر

•ارتفاع التضخم الأساسي في طوكيو يتجاوز توقعات السوق

•الين الياباني على وشك تسجيل ثاني خسارة شهرية على التوالي

•تاكايتشي أول سيدة تتولي منصب رئيس الوزراء في اليابان

•بنك اليابان يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع السادس على التوالي



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وبعد تحذير وزيرة المالية اليابانية ،وبدعم بيانات تضخم ساخن في طوكيو.



رغم هذا الارتفاع ،غير أن العملة اليابانية على وشك تسجيل ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بسبب ضغوط "ساناي تاكايتشي" التحفيزية،حيث تستعد أول سيدة تتولي منصب رئيس الوزراء في تاريخ اليابان للإعلان عن حزمة تحفيز ضخمة تستهدف دعم رابع أكبر اقتصاد في العالم.



تماشيًا مع التوقعات ،قرر البنك المركزي الياباني أمس الخميس ،عدم إجراء أي تغييرات على أدوات السياسة النقدية الحالية ، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 0.50% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ عام 2008 ،وذلك للاجتماع السادس على التوالي.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى (153.65 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (154.11¥)، و سجل أعلى مستوى عند (154.17 ¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.9% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 154.45 ينات ، بسبب اجتماعات البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة.



وزيرة المالية اليابانية

صرحت وزيرة المالية اليابانية "ساتسوكي كاتاياما" يوم الجمعة بأن الحكومة تراقب حركة أسعار الصرف الأجنبي باهتمام بالغ، في أقوى تعليق لها بشأن العملة المحلية منذ توليها المنصب الأسبوع الماضي.



قالت كاتاياما في مؤتمر صحفي دوري: شهدنا مؤخرًا تحركات سريعة أحادية الجانب. وتراقب الحكومة، باهتمام بالغ، التقلبات المفرطة والتحركات غير المنظمة في سوق العملات، بما في ذلك تلك التي يقودها المضاربون.



وعندما سُئلت كاتاياما عن إبقاء البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة يوم الخميس، قالت إن القرار "معقول للغاية في ظل الظروف الراهنة".



التضخم الأساسي في طوكيو

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى اليابان ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى طوكيو بنسبة 2.8% فى أكتوبر ،بأعلى وتيرة في غضون الأربعة أشهر الأخيرة ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.6% ، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.5% في سبتمبر.



ومما لا شك فيه أن تسارع الأسعار مرة أخرى ،يجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك اليابان المركزي ،مما يعزز من فرص إجراء زيادات فى أسعار الفائدة اليابانية هذا العام.



الفائدة اليابانية

•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع ديسمبر من 50% إلى 55%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



التعاملات الشهرية

على مدار تعاملات أكتوبر ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة اليابانية "الين" منخفضة حتى اللحظة بأكثر من 4.0% مقابل العملة الأمريكية " الدولار"على وشك تكبّد ثاني خسارة شهرية على التوالي.



ساناي تاكايتشي

في حدث تاريخي غير مسبوق، صنعت اليابان هذا الشهر صفحة جديدة في سجلها السياسي، بعد فوز "ساناي تاكايشي" بمنصب رئيس وزراء اليابان، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.



جاء فوز تاكايتشي بعد تصويت حاسم فى البرلمان ،ووفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، حصلت تاكايتشي على 237 صوتًا في الجولة الأولى من التصويت، مما ألغى الحاجة إلى جولة إعادة في مجلس النواب المؤلف من 465 مقعدًا.



جاء فوز ساناي تاكايتشي بعد أن تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم مع حزب الابتكار الياباني، حيث أفادت التقارير الإعلامية اليابانية بأن الطرفين وقّعا اتفاقًا لتشكيل حكومة ائتلافية.



ووفقًا لوكالة "رويترز" وافقت تاكايشي على دعم بعض سياسات حزب الابتكار الياباني، من بينها خفض عدد مقاعد البرلمان، وتوفير التعليم الثانوي مجانًا، وتجميد ضريبة استهلاك الأغذية لمدة عامين.



كانت تاكايتشي، قد واجهت خطرًا سياسيًا كبيرًا بعد الانفصال المفاجئ عن حزب كوميتو، الشريك التقليدي في الائتلاف الحاكم منذ أكثر من 26 عامًا، في وقت سابق من الشهر الجاري.



تُعرف تاكايشي، وهي من أقرب الحلفاء السياسيين للراحل "شينزو آبي" بدعمها للسياسات التحفيزية التي ميزت ما عُرف بـ“اقتصاد آبي”، ما يعزز التوقعات بإمكانية تبنيها نهجًا توسعيًا يدعم سوق الأسهم اليابانية، لكنه في المقابل قد يُبقي الين تحت ضغطٍ مستمر بسبب استمرار السياسة النقدية الميسّرة.



تعهدت تاكايتشي، بعد الفوز برئاسة الحزب الحاكم في البلاد، بتعزيز الاقتصاد الياباني من خلال إنفاق مكثف، وانتقدت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.



حزمة تحفيز جديدة

أفادت مصادر حكومة لوكالة "رويترز" أن رئيسة الوزراء الجديدة"ساناي تاكايتشي" تعد حزمة تحفيز اقتصادي من المرجح أن تتجاوز 13.9 تريليون ين (92 مليار دولار) ، و ذلك لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم فى البلاد.



وأضافت المصادر أن الحجم النهائي للحزمة لا يزال قيد الإعداد، ومن المرجح الإعلان عنها في وقت مبكر من الشهر المقبل.



البنك المركزي الياباني

وجاء القرار بموافقة سبعة من أصل تسعة أعضاء يشكلون مجلس إدارة بنك اليابان، في حين صوّت عضوان لصالح رفع الفائدة، متابعين إصرارهم على رفع الفائدة إلى 0.75٪ كما اقترحا في الاجتماع السابق. هذا الانقسام يبيّن أن هناك ضغطًا متزايدًا داخل البنك نحو تطبيع السياسة النقدية.



وقال البنك المركزي الياباني: أنه مستعد لمواصلة رفع تكلفة الاقتراض تدريجيًا إذا تحسّنت المؤشرات الاقتصادية والمالية بما يتماشى مع توقعاته.



في تقريره الربع سنوي، رفع بنك اليابان توقعاته للنمو للسنة الحالية، كما عدّل توقع التضخم للعام المالي 2026 إلى الأعلى، مع توقعه أن يتخطّى التضخم “الأساسي” مستوى 2٪ في النصف الأخير من إطار التوقعات لغاية مارس 2027.



وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، لم يقدم محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" سوى تفاصيل قليلة حول الموعد التالي لرفع أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي، مما زاد الضغط على الين.



نظرة فنية

