مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate) يبحث مستقبل صناعة التأمين في الرياض

وأوضح المشرف العام على مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate) الأستاذ أحمد بن سعيد الغامدي، أن المؤتمر يتناول أربعة محاور رئيسة تشمل إعادة تصور التنظيم الرقابي، ومنافذ التمويل الرأسمالي التي تجعل التأمين وجهة استثمارية واعدة، والتحول الذكي الذي يعيد ابتكار مستقبل الحماية عبر التقنيات الحديثة، إلى جانب محور الإنسان والكوكب الذي يعزز مفهوم الاستدامة البشرية والبيئية في صناعة التأمين، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من الجهات المحلية والدولية للمشاركة في جلسات المؤتمر وورش عمله.
ويُعد المؤتمر منصة عالمية تجمع أكثر من 100 متحدث و150 جهة محلية ودولية في أكثر من 40 جلسة حوارية وورشة عمل، لمناقشة مستقبل صناعة التأمين وتوسيع فرص نموها بما يواكب التحولات الاقتصادية، ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في خدمات التأمين وإعادة التأمين.
ويحظى المؤتمر برعاية عدد من شركات التأمين القيادية؛ من أبرزها شركة التعاونية للتأمين (الراعي الاستراتيجي)، وشركة نجم لخدمات التأمين (راعي التمكين)، وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (الراعي البلاتيني)، وشركة تكافل الراجحي للتأمين (الراعي الذهبي)، إلى جانب الرعاة الفضيّين شديد ري والعربية للتأمين والصقر للتأمين وولاء للتأمين التعاوني، فضلًا عن شركة (UIP) الراعي البرونزي، وشركة (سعودي ري) راعي التميز، والرعاة المشاركين مينا وتري.
ويُعد مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate) أول حدث من نوعه في المنطقة يُعنى بتطوير صناعة التأمين بمفهومها الحديث، بما يعكس توجه المملكة نحو بناء قطاع تأميني متقدم يسهم في دعم مسيرة التحول الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
