شكرا لقرائتكم خبر برنامج ريادة الأعمال في الأمن السيبراني يطلق حزمة مبادرات لروّاد الأعمال والشركات الناشئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشملت المبادرات «هاكاثون الشركات الناشئة في الأمن السيبراني، توسّع نمو الشركات الناشئة في الأمن السيبراني، مسرعة الأمن السيبراني، سايبر الابتكار»، حيث تستهدف خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، وإتاحة فرص النمو والتوسع لرواد الأعمال في القطاع، من خلال دعم تأسيس الشركات الوطنية الناشئة، وتمكين شركات الأمن السيبراني الوطنية الواعدة بوصفها أحد أعمدة التنويع الاقتصادي وتعزيز مقومات الاستدامة وريادة المملكة في مجال الأمن السيبراني.
وبيّنت الهيئة أن المبادرات تركّز على تعزيز تسريع نمو الشركات الناشئة في قطاع الأمن السيبراني من خلال تقديم دعم شامل يتضمن مجموعة من الإرشادات التوجيهية للتوسع في القطاع، بما يسهم في تحفيز الصناعة المحلية في قطاع الأمن السيبراني، وتمكين نمو اقتصاد المملكة من خلال الاستثمار فيه.
ويعكس برنامج ريادة الأعمال في مجال الأمن السيبراني طابع الشمولية والاستدامة في استهداف روّاد الأعمال والشركات الناشئة في المجال، وتنوع المبادرات التي يتسم بها لتغطية رحلة روّاد الأعمال منذ تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع استثمارية ناجحة تضيف قيمة نوعية للاقتصاد وتخلق فرصاً متنوعة للإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني مروراً بالتطوير والحصول على التمويل اللازم الذي يتلاءم مع رحلة تطوير السياسات والحوكمة الداعمة لتعزيز نمو منظومة الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني على المدى البعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج ريادة الأعمال في الأمن السيبراني يطلق حزمة مبادرات لروّاد الأعمال والشركات الناشئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.