سعر الذهب يصل لمستهدفنا السعري - توقعات اليوم – 05-11-2025

شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) ارتفاعاً طفيفاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتعويض جزء من خسائره السابقة، مع سعيه لتصريف التشبع البيعي الواضح على مؤشرات القوة النسبية، والتي بدأت بإظهار تقاطع إيجابي يمنح الحركة بعض الزخم الفني الداعم على المدى القريب.

ورغم هذا التعافي المحدود لا يزال الزوج واقعاً تحت ضغط الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وسط استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 والذي يعزز من المقاومة الديناميكية أمام أي صعود قادم، ما يبقي احتمالات الهبوط قائمة ما لم نشهد اختراقات فنية تغير من المسار الحالي.

