شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يشهد تداولات متقلبة – توقعات اليوم – 12-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-12 01:54AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السعر بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي زاد من حدة الضغوط السلبية على السعر، يأتي ذلك في ظل استمرار هيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير، وتداول العملة بمحاذاة خط ميل يؤكد ثبات هذا المسار، مما يحد من فرص التعافي القريب.
ورغم دخول مؤشرات القوة النسبية مناطق تشبع بيعي واضحة، فإن الإشارات السلبية المتتالية منها تشير إلى استمرار الزخم الهابط، ما يعزز من احتمالات امتداد التراجعات ما لم ينجح السعر في العودة سريعاً فوق المتوسط المتحرك واستعادة بعض من قوته الفنية.