سعر الدولار مقابل الفرنك يرتفع بعد الوصول لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 12-11-2025

استقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب محدودة على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المحوري 1.4000، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ما قد يساعده على تمديد محدود لتلك المكاسب اللحظية.