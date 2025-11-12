سعر الفضة يصل إلى مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 12-11-2025

هبط سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول تصريف هذا التشبع الشرائي، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج.