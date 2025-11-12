سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتعرض للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 12-11-2025

استقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وقد جاء ذلك بالتزامن مع كسره لمستوى الدعم المهم 3,500$، هذا الدعم الذي يمثل عنق تركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق وهو نموذج القمة المزدوجة، ما يضاعف من الضغط السلبي والذي أجبره على تخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد خسائره على المدى القريب.