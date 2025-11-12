شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتعرض للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 12-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-12 03:50AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وقد جاء ذلك بالتزامن مع كسره لمستوى الدعم المهم 3,500$، هذا الدعم الذي يمثل عنق تركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق وهو نموذج القمة المزدوجة، ما يضاعف من الضغط السلبي والذي أجبره على تخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد خسائره على المدى القريب.