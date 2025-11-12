سعر النحاس يحتاج لعزم جديد-توقعات اليوم 12-11-2025

لا يزال سعر النحاس مفتقرا للعزم الإيجابي ليجبره ذلك على الاستمرار بتقديم تداولات مختلطة ضمن المسار الإيجابي والقائم حاليا على ثبات الدعم المستقر عند 4.7500$, قد تستمر التداولات المختلطة لحين تجميعه قريبا للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك بتحقيق بعض المكاسب باندفاعه نحو 5.1200$ ومن ثم ليحاول تجاوز الحاجز المستقر عند 5.2000$ بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الارتفاع والوصول نحو محطات جديدة قد تبدأ من 5.3200$.

أما هبوط السعر دون الدعم المذكور سابقا سيؤكد ذلك تفعيله للمسار التصحيحي الهابط من جديد ليضطر لتكبد بعض الخسائر بانجذابه نحو 4.5500$ وصولا للمتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 4.4400$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.9000$ و 5.2000$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع