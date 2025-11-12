الاقتصاد

سعر البلاتين بانتظار تحقيق الاختراق– توقعات اليوم 12-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر البلاتين بانتظار تحقيق الاختراق– توقعات اليوم 12-11-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بانتظار تحقيق الاختراق– توقعات اليوم 12-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-12 05:22AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

حافظ سعر البلاتين على تذبذبه دون الحاجز المتمركز عند 1605.00$ ليجبره ذلك على تقديم تداولات مختلطة جديدة بتذبذبه المستمر قرب 1580.00$, نذكر بأن الثبات المتكرر فوق دعم المسار الجانبي المستقر عند 1520.00$ وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لنتوقع بتجاوزه للحاجز الحالي البدء بتسجيل مكاسب جديدة باندفاعه مباشرة نحو 1642.00$ و1660.00$ على التوالي.

 

بينما هبوط السعر دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي, سيؤكد ذلك تفعيله للمسار التصحيحي الهابط من جديد لنتوقع تكبده لخسائر عديدة بتسلله أولا نحو 1485.00$ وصولا للدعم التالي المستقر قرب 1440.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1545.00$ و 1642.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا