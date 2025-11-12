سعر البلاتين بانتظار تحقيق الاختراق– توقعات اليوم 12-11-2025

حافظ سعر البلاتين على تذبذبه دون الحاجز المتمركز عند 1605.00$ ليجبره ذلك على تقديم تداولات مختلطة جديدة بتذبذبه المستمر قرب 1580.00$, نذكر بأن الثبات المتكرر فوق دعم المسار الجانبي المستقر عند 1520.00$ وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لنتوقع بتجاوزه للحاجز الحالي البدء بتسجيل مكاسب جديدة باندفاعه مباشرة نحو 1642.00$ و1660.00$ على التوالي.

بينما هبوط السعر دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي, سيؤكد ذلك تفعيله للمسار التصحيحي الهابط من جديد لنتوقع تكبده لخسائر عديدة بتسلله أولا نحو 1485.00$ وصولا للدعم التالي المستقر قرب 1440.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1545.00$ و 1642.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق