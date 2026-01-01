قبرص تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تتولى قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، وهو المنصب الذي يتناوب عليه جميع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل كل ستة أشهر. وبعد انتهاء فترة رئاسة الدنمارك، ستتولى الآن الوفود القبرصية رئاسة الاجتماعات الوزارية والتوسط في النزاعات بين دول الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية يونيو المقبل. ومن المتوقع أن تكون القضايا الرئيسية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026 هي الإصلاحات لتعزيز القدرة التنافسية، واستمرار الدعم لأوكرانيا، واتخاذ خطوات إضافية لمواجهة الهجرة غير النظامية. ومن المتوقع أيضا أن يكون الاتفاق على الميزانية الأوروبية طويلة الأجل القادمةعلى الأجندة إلى جانب مشاريع تشريعية أخرى جارية. وتتبنى قبرص شعار "اتحاد مستقل. منفتح على العالم"، ويبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة.