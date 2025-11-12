- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 12-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-12 05:24AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر المؤشر استسلامه لسيطرة الميل الصاعد بثباته المتكرر فوق مستوى 23970.00 لنلاحظ استجابته لإيجابية المؤشرات الرئيسية وتحقيقه للهدف الإيجابي الأول بملامسته حاليا لمستوى 24265.00.
لا مفر حاليا أمام السعر من تشكيل موجات صاعدة جديدة لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 24440.00 وبتجاوزه قد ينجح بتجديد الضغط على الحاجز المستقر عند 24510.00, نود التنويه إلى أن مخاطرة تغيير الاتجاه الصاعد تكمن بمحاولة هبوط السعر دون محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز حاليا عند 23810.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24100.00 و 24440.00
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع