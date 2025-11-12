الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يصمد فوق الدعم-توقعات اليوم 12-11-2025

2025-11-12 05:24AM UTC

أكد سعر المؤشر استسلامه لسيطرة الميل الصاعد بثباته المتكرر فوق مستوى 23970.00 لنلاحظ استجابته لإيجابية المؤشرات الرئيسية وتحقيقه للهدف الإيجابي الأول بملامسته حاليا لمستوى 24265.00.

 

لا مفر حاليا أمام السعر من تشكيل موجات صاعدة جديدة لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 24440.00 وبتجاوزه قد ينجح بتجديد الضغط على الحاجز المستقر عند 24510.00, نود التنويه إلى أن مخاطرة تغيير الاتجاه الصاعد تكمن بمحاولة هبوط السعر دون محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز حاليا عند 23810.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24100.00 و 24440.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

