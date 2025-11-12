- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 12-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-12 10:41AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
مدد سعر الفضة (SILVER) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة الحالي 51.25$، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.