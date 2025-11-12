الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 12-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 12-11-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 12-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 12-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-12 10:41AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر الفضة (SILVER) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة الحالي 51.25$، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا