تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 12-11-2025

مدد سعر الفضة (SILVER) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة الحالي 51.25$، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.