سافايا يهنئ العراقيين: نعمل على أن يكون 2026 عام نهاية 18 ملفا عراقيا

بغداد - ياسين صفوان - وقال سافايا في رسالته بمناسبة حلول عام 2026، "إلى شعب العراق، مع استقبال عام ۲۰۲٦ ، أتقدم إليكم بأصدق التمنيات بالسلام والوحدة وتجدد الأمل. إن قوتكم وصمودكم مصدر إلهام للعالم"، مبينا ان "العام الجديد سيحمل فرصًا أفضل، واستقرارًا، ومستقبلًا أكثر إشراقًا لجميع العراقيين. سنعمل مع حكومة جمهورية العراق ضمن الدستور والقانون العراقي على تأمين مستقبل مشرق للعراق والعراقيين".وأضاف سافايا، "نعمل على ان يكون عام ٢٠٢٦ عام لنهاية، عدم الاستقرار، ونهاية نهب ثروات البلد، وضعف الخدمات، والسلاح المنفلت، والتهريب، والبطالة، والميلشيات، وغسيل الأموال، والجهل، والتوترات الداخلية، والعقود الوهمية، والفقر، وعدم المساواة، والفساد، والتحايل على القانون، والظلم، والتدخلات الخارجية، والاختلاسات".

وتابع سافايا، أن "هذا الكلام موجه لمن عاثوا في ارض العراق فسادا. انتهى وقتكم وبدأ وقت العراق والعراقيين. سيبقى العراق وعلمه عاليا خفاقا ومصدر فخر لكل العراقيين وما زلنا في البداية".