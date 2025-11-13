- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 13-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-13 05:49AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل الهابط لنلاحظ تمركزه المتكرر دون الحاجز المستقر عند 2.0320 وتشكيله لموجات سلبية جديدة بوصوله حاليا نحو 2.000.
نود التنويه إلى أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي وبمحاولة تشكيل مستوى 2.0140 لحاجز إضافي أمام التداولات الحالي, سيزيد ذلك من فرص استئناف السعر للهجوم السلبي لنتوقع تسلله قريبا نحو 1.9910 ومن ثم ليهاجم الدعم الإضافي المتمركز عند 1.9860.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0100 و 1.9910
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض