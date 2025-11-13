تحديث توقع سعر الذهب اليوم 13-11-2025

أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل الهابط لنلاحظ تمركزه المتكرر دون الحاجز المستقر عند 2.0320 وتشكيله لموجات سلبية جديدة بوصوله حاليا نحو 2.000.

نود التنويه إلى أن استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي وبمحاولة تشكيل مستوى 2.0140 لحاجز إضافي أمام التداولات الحالي, سيزيد ذلك من فرص استئناف السعر للهجوم السلبي لنتوقع تسلله قريبا نحو 1.9910 ومن ثم ليهاجم الدعم الإضافي المتمركز عند 1.9860.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0100 و 1.9910

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض