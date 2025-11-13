سعر سهم جولد مان ساكس (GS) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 13-11-2025

قفز سعر سهم جولد مان ساكس GOLDMAN SACHS GROUP, INC (GS) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح باختراق مستوى المقاومة المحوري 816.12$، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 816.12$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 880.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد