شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرعى منتدى مكة لريادة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت اللجنة المنظمة أن المنتدى يهدف إلى بناء جسور التواصل وتبادل الخبرات، مما يساعد في تمكين رواد الأعمال ودعم منظومة الريادة الاقتصادية المستدامة. كما يشجع المنتدى على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة، ويعمل على تعزيز التعاون بين المبدعين .
ويتناول المنتدى مجموعة من المحاور الحيوية، تشمل الريادة المستدامة، والجهات الداعمة للبيئة الريادية، والاستثمار الحلال والتمويل الإسلامي، والموارد الأساسية لتمكين الرواد، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار. ترتكز هذه المحاور على أهمية تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، حيث تعمل التكنولوجيا الناشئة على تحسين آفاق ريادة الأعمال وتطويرها.
وأشارت اللجنة أن المنتدى سيكون نقطة انطلاق لمبادرات جديدة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. من خلال تسليط الضوء على موضوعات تتعلق بالابتكار التكنولوجي، والمسؤولية الاجتماعية، ودعم الشركات الناشئة.
وأكدت اللجنة المنظمة أن المنتدى يعتبر فرصة لمجتمع الأعمال، حيث تلتقي فيه الأفكار الخلاقة مع الاستراتيجيات الفعالة. وبناء مستقبلٍ أفضل. يُعقد المنتدى سنويًا تزامنًا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في مكة المكرمة، ليكون جسراً لتعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال، بما يُسهم في بناء بيئة ريادية مستدامة.
الجدير بالذكر أن منتدى مكة لريادة الأعمال يأتي كأحد مبادرات "منافع"، التي تهدف إلى استثمار المكانة المقدسة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مستوى العالم.وتحويلهما إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال ومنطلق للمعرفة والإبداع المتعلقة بالعالم الإسلامي والممارسات الإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرعى منتدى مكة لريادة الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.