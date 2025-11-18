شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرعى منتدى مكة لريادة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ينطلق منتدى مكة لريادة الأعمال تحت شعار "نحو مستقبل أخلاقي ومستدام" يومي 26 و27 نوفمبر 2025 في مقر غرفة مكة المكرمة. حيث يُعَد المنتدى منصة حيوية تجمع رواد الأعمال والمبدعين لتعزيز مكانة مكة المكرمة كمركز للابتكار وريادة الأعمال.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن المنتدى يهدف إلى بناء جسور التواصل وتبادل الخبرات، مما يساعد في تمكين رواد الأعمال ودعم منظومة الريادة الاقتصادية المستدامة. كما يشجع المنتدى على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة، ويعمل على تعزيز التعاون بين المبدعين .

ويتناول المنتدى مجموعة من المحاور الحيوية، تشمل الريادة المستدامة، والجهات الداعمة للبيئة الريادية، والاستثمار الحلال والتمويل الإسلامي، والموارد الأساسية لتمكين الرواد، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار. ترتكز هذه المحاور على أهمية تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، حيث تعمل التكنولوجيا الناشئة على تحسين آفاق ريادة الأعمال وتطويرها.

وأشارت اللجنة أن المنتدى سيكون نقطة انطلاق لمبادرات جديدة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. من خلال تسليط الضوء على موضوعات تتعلق بالابتكار التكنولوجي، والمسؤولية الاجتماعية، ودعم الشركات الناشئة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن المنتدى يعتبر فرصة لمجتمع الأعمال، حيث تلتقي فيه الأفكار الخلاقة مع الاستراتيجيات الفعالة. وبناء مستقبلٍ أفضل. يُعقد المنتدى سنويًا تزامنًا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في مكة المكرمة، ليكون جسراً لتعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال، بما يُسهم في بناء بيئة ريادية مستدامة.

الجدير بالذكر أن منتدى مكة لريادة الأعمال يأتي كأحد مبادرات "منافع"، التي تهدف إلى استثمار المكانة المقدسة لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مستوى العالم.وتحويلهما إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال ومنطلق للمعرفة والإبداع المتعلقة بالعالم الإسلامي والممارسات الإسلامية.