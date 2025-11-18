التايم الأميركية: السعودية قوية جداً إلى حد لا يمكن تجاهله

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن العاصمة الثلاثاء ، بعد أكثر من سبع سنوات من زيارته الرسمية الأخيرة للولايات المتحدة، للقاء الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي. تُتوج هذه الزيارة تحولاً جذرياً في تعامل واشنطن مع السعودية، وتُعطي الأولوية للعلاقات الأميركية السعودية الأوسع، وفقاً لتحليل نشرته "التايم" الأميركية.

لقد ابتعدت السياسة الخارجية لترامب تجاه الشرق الأوسط في ولايته الثانية بشكل أكثر ثباتًا عن التعايش غير المريح مع منطقة تريد إيران أن تهيمن عليها. أثبتت الأحداث المتكشفة منذ هجمات 7 أكتوبر - والتي أكدت أن طهران هي المصدر الرئيسي للأسلحة لحماس ، بالإضافة إلى حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن وجماعات مسلحة أخرى - أن المملكة العربية السعودية كانت على حق في الإشارة إلى التهديد الذي تشكله الجمهورية الإسلامية على الاستقرار الإقليمي.

اتخذ ترامب نهجًا أكثر تشددًا تجاه الشرق الأوسط، بما في ذلك في يونيو عندما قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية في إيران. لكنه يدرك أيضًا أهمية الشراكة مع زعيم إقليمي قوي مثل المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط سريع التغير.

ترامب، صانع الصفقات الدائم، يرى في السعودية فرصة اقتصادية واعدة . سيسمح له اجتماعه مع محمد بن سلمان بتعزيز الزخم الذي حققته زيارته الأولى للرياض في مايو، حيث أبرم صفقات تجارية مربحة مع السعودية ودول خليجية أخرى.

من جانبها، تحتاج رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، إلى خبرة أميركية في الابتكار ونقل التكنولوجيا والاستثمار. ويُعدّ الذكاء الاصطناعي اهتمامًا مشتركًا ناشئًا، وسيُعقد منتدى استثماري سعودي أميركي في واشنطن يوم الأربعاء. كلما ازداد نمو الشركات في كلا البلدين معًا، زادت صعوبة تراجع أي رئيس أميركي مستقبلي عن موقفه تجاه السعودية.

شريك دفاعي رئيسي

تنظر الولايات المتحدة أيضًا إلى المملكة العربية السعودية كشريك دفاعي رئيسي لها في العالم العربي. أعلن ترامب يوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستبيع طائرات إف-35 للمملكة.

ورغم أنه من غير المرجح أن تمنح الولايات المتحدة السعودية الوضع الاستثنائي الذي منحته واشنطن لإسرائيل فيما يتعلق بالقدرة على تخصيص الطائرات المقاتلة الأميركية ، إلا أنه من المرجح إبرام اتفاقية دفاعية أميركية سعودية متينة لضمان أمن المملكة.

وستكون هذه الاتفاقية أقوى من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب للدفاع عن قطر ، إذ يمكن للرؤساء المستقبليين إلغاء هذه الأوامر التنفيذية.

تقارب بدون شروط مسبقة

من الجدير بالذكر أن الرياض وواشنطن لم تضعا شروطًا سياسية مسبقة على انخراطهما الاقتصادي والأمني. ولا تزال قضية تطبيع السعودية مع إسرائيل عالقة، إذ تُصرّ الرياض على أنه لا يمكن أن يتم إلا بوجود مسارٍ يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية .

وتُدرك السعودية أن لديها نفوذًا كبيرًا ولن تتراجع إلا بتنازل إسرائيلي كبير. كما أن هجوم إسرائيل على قطر في سبتمبر (أيلول) قد عمّق مخاوف الرياض من أن إسرائيل مصدرٌ آخر لعدم الاستقرار الإقليمي. وتُقرّ السعودية والولايات المتحدة ضمنيًا بأنه ليس من مصلحتهما السماح لأيٍّ من هذا أن يُعيق علاقتهما المُتنامية.

سيُحدث التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية تأثيرًا متسلسلًا في جميع أنحاء المنطقة، مُوفرًا المزيد من فرص العمل، وإعادة الإعمار، والاستثمار، وتنمية المهارات. كل هذه الأمور مطلوبة بشكل عاجل في غزة وسوريا ولبنان، فالتنمية الاقتصادية عامل رئيسي في استقرار مجتمعات ما بعد الصراع.

الاقتصاد المزدهر يجعل المنطقة أكثر استقراراً

لكن ازدهار المملكة العربية السعودية الاقتصادي يتطلب استقرار المنطقة المحيطة بها. لذا، يمكن للحوافز الاقتصادية الناجمة عن الشراكة مع الولايات المتحدة أن تُحفّز العمل بشكل أوثق نحو استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط.

بهذه الطريقة، مع أن السياسة قد لا تكون العنوان الرئيسي لزيارة محمد بن سلمان إلى واشنطن، إلا أنها تبقى العامل الأساسي في العلاقات الأميركية السعودية.

فمع تحرر النظام الإقليمي من هيمنة إيران، تُدرك واشنطن بلا شك أن رهانها الأفضل لاستقرار الشرق الأوسط هو بناء علاقات وطيدة مع الرياض. وستُسهم الصفقات الاقتصادية والدفاعية المتوقعة من الزيارة في تمهيد الطريق لإعادة هيكلة سياسية شاملة في الشرق الأوسط.