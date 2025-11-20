سعر سهم العربية (4071) يعزز من مكاسبه – توقعات اليوم – 20-11-2025

ارتفع سعر سهم شركة المملكة القابضة (4280) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، وعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم له، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 7.60 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 8.22 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد