سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 20-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-20 01:49AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم الرئيسي عند 90,000$، ليحاول تعويض جزء من خسائره السابقة بعد موجة هبوط قوية، هذا الارتداد اللحظي يكتسب زخماً إضافياً مع بدء توارد إشارات إيجابية على مؤشرات القوة النسبية، ما يعكس تحسّن شهية الشراء على المدى القريب ولو بشكل مؤقت.

 

ورغم هذا التعافي المحدود لا يزال السعر يتحرك تحت ضغط سلبي واضح ناتج عن بقائه دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، كما تتحرك الأسعار بمحاذاة خط ميل هابط يقيّد أي محاولات صعود جدية، ما يبقي احتمالات العودة للهبوط قائمة ما لم ينجح السعر في تجاوز مقاوماته القريبة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

