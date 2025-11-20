- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 20-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-20 01:49AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم الرئيسي عند 90,000$، ليحاول تعويض جزء من خسائره السابقة بعد موجة هبوط قوية، هذا الارتداد اللحظي يكتسب زخماً إضافياً مع بدء توارد إشارات إيجابية على مؤشرات القوة النسبية، ما يعكس تحسّن شهية الشراء على المدى القريب ولو بشكل مؤقت.
ورغم هذا التعافي المحدود لا يزال السعر يتحرك تحت ضغط سلبي واضح ناتج عن بقائه دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، كما تتحرك الأسعار بمحاذاة خط ميل هابط يقيّد أي محاولات صعود جدية، ما يبقي احتمالات العودة للهبوط قائمة ما لم ينجح السعر في تجاوز مقاوماته القريبة.