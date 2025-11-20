سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يرتفع بعد وصوله لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-11-2025

استمر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) في الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، والتي تكونت خلال موجة تصحيحية صاعدة لينهي الزوج بذلك أي فرصة للتعافي المستدام على المدى القريب، خاصة مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعلميات البيع.