سعر الدولار مقابل الفرنك يواصل الصعود – توقعات اليوم – 20-11-2025

استقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب قوية بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.