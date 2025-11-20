الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يواصل الصعود – توقعات اليوم – 20-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك يواصل الصعود – توقعات اليوم – 20-11-2025 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يواصل الصعود – توقعات اليوم – 20-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يواصل الصعود – توقعات اليوم – 20-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-20 02:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب قوية بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا