سعر سهم ماستركارد (MA) يتقدم قليلاً بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 20-11-2025

قفز سهم شركة إنفيديا NVIDIA CORPORATION (NVDA) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة وقد جاء ذلك بالتزامن مع تماسك مستوى الدعم المحوري 182.40$، بعد رحلة هبوط سابقة حاول السهم خلالها البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والانطلاق من جديد.

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يضاعف من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم المذكور 182.40$، ليستهدف مستوى المقاومة 211.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد