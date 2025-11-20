تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 20-11-2025

تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتخطى السعر بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط السلبي والذي يعيق من محاولات تعافي السعر في الفترة القادمة، يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.