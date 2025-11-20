الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 20-11-2025

  • تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 20-11-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 20-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 20-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-20 10:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتخطى السعر بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط السلبي والذي يعيق من محاولات تعافي السعر في الفترة القادمة، يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

Mohamed Nasa

