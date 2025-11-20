تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 20-11-2025

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ليلامس السعر بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.