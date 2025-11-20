الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 20-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-20 10:16AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ليلامس السعر بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

