سعر البلاتين يستقبل العزم الإيجابي– توقعات اليوم 26-11-2025

بدأ سعر البلاتين باستقبال العزم الإيجابي الإضافي باقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 ليمكنه ذلك من الثبات مجددا فوق مستوى الدعم الإضافي الممتد حاليا نحو 1495.00$ لنلاحظ محاولة تحقيقه لبعض المكاسب باستقراره قرب 1550.00$.

توفر العوامل الإيجابي المذكورة سابقا يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف قريبا للحاجز المتمثل بمستوى 1605.00$ ولنؤكد على أهمية تجاوزه ليزيد ذلك من فعالية السيناريو الصاعد بتسجيل السعر لمكاسب إضافية باندفاعه نحو 1645.00$ وصولا نحو 1695.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1525.00$ و 1605.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم