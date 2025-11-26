الاقتصاد

سعر البلاتين يستقبل العزم الإيجابي– توقعات اليوم 26-11-2025

سعر البلاتين يستقبل العزم الإيجابي– توقعات اليوم 26-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-26 05:03AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر البلاتين باستقبال العزم الإيجابي الإضافي باقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 ليمكنه ذلك من الثبات مجددا فوق مستوى الدعم الإضافي الممتد حاليا نحو 1495.00$ لنلاحظ محاولة تحقيقه لبعض المكاسب باستقراره قرب 1550.00$.

 

توفر العوامل الإيجابي المذكورة سابقا يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف قريبا للحاجز المتمثل بمستوى 1605.00$ ولنؤكد على أهمية تجاوزه ليزيد ذلك من فعالية السيناريو الصاعد بتسجيل السعر لمكاسب إضافية باندفاعه نحو 1645.00$ وصولا نحو 1695.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1525.00$ و 1605.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

