شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستقبل العزم الإيجابي– توقعات اليوم 26-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-26 05:03AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بدأ سعر البلاتين باستقبال العزم الإيجابي الإضافي باقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 ليمكنه ذلك من الثبات مجددا فوق مستوى الدعم الإضافي الممتد حاليا نحو 1495.00$ لنلاحظ محاولة تحقيقه لبعض المكاسب باستقراره قرب 1550.00$.
توفر العوامل الإيجابي المذكورة سابقا يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد والذي قد يستهدف قريبا للحاجز المتمثل بمستوى 1605.00$ ولنؤكد على أهمية تجاوزه ليزيد ذلك من فعالية السيناريو الصاعد بتسجيل السعر لمكاسب إضافية باندفاعه نحو 1645.00$ وصولا نحو 1695.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1525.00$ و 1605.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم