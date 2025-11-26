سعر الباوند مقابل الين بانتظار العزم الإضافي-توقعات اليوم 26-11-2025

تأثر سعر الزوج باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليدفع به ذلك لتأجيل الهجوم التصحيحي الهابط المقترح سابقا لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو 205.85, لن يؤكد هذا الاندفاع الاستمرارية الإيجابية نظرا للثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 206.90 لنتوقع تشكيل السعر لتداولات مختلطة لحين تجميعه للعزم السلبي ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات التصحيحية بتسلله أولا نحو 204.45 و203.75 على التوالي.

في حال ثبات السعر خلال تداولات هذا اليوم فوق مستوى 206.00 ننصح باتخاذ الحيادية وانتظار الإغلاق اليومي التالي لنتمكن من تأكيد الاتجاه المتوقع, ففي حال نجاح السعر باختراق الحاجز المذكور سابقا سيفتح ذلك باب استئناف الهجوم الصاعد لنتوقع تشكيل مستوى 207.60 للهدف الإيجابي التالي للمحاولات الصاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 204.45 و 206.20

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي