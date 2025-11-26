الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين بانتظار العزم الإضافي-توقعات اليوم 26-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر الباوند مقابل الين بانتظار العزم الإضافي-توقعات اليوم 26-11-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين بانتظار العزم الإضافي-توقعات اليوم 26-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-11-26 05:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تأثر سعر الزوج باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليدفع به ذلك لتأجيل الهجوم التصحيحي الهابط المقترح سابقا لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو 205.85, لن يؤكد هذا الاندفاع الاستمرارية الإيجابية نظرا للثبات المتكرر دون الحاجز المستقر عند 206.90 لنتوقع تشكيل السعر لتداولات مختلطة لحين تجميعه للعزم السلبي ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات التصحيحية بتسلله أولا نحو 204.45 و203.75 على التوالي.

 

في حال ثبات السعر خلال تداولات هذا اليوم فوق مستوى 206.00 ننصح باتخاذ الحيادية وانتظار الإغلاق اليومي التالي لنتمكن من تأكيد الاتجاه المتوقع, ففي حال نجاح السعر باختراق الحاجز المذكور سابقا سيفتح ذلك باب استئناف الهجوم الصاعد لنتوقع تشكيل مستوى 207.60 للهدف الإيجابي التالي للمحاولات الصاعدة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 204.45 و 206.20 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا