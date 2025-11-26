- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي دون أي تغيير-توقعات اليوم 26-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-11-26 05:05AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر المؤشر باستعادة ميله الصاعد بتجاوزه يوم أمس للحاجز المستقر عند 46860 لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليستقر من خلاله حاليا قرب 47250, مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيحفز محاولة تحقيق السعر لمكاسب إضافية باندفاعه قريبا نحو 47510 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المتمركز عند 47640 والذي يشكل بدوره مفتاح رئيسي لتأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة.
أما هبوط السعر مجددا دون 46860 وتقديمه لإغلاق سلبي, سيلغي ذلك الترجيح الصاعد وليضطر لتكبد خسائر عديدة بتسلله أولا نحو 46680 و46545 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 47080 و 47510
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع