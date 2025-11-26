سعر الغاز الطبيعي دون أي تغيير-توقعات اليوم 26-11-2025

نجح سعر المؤشر باستعادة ميله الصاعد بتجاوزه يوم أمس للحاجز المستقر عند 46860 لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليستقر من خلاله حاليا قرب 47250, مواصلة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيحفز محاولة تحقيق السعر لمكاسب إضافية باندفاعه قريبا نحو 47510 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المتمركز عند 47640 والذي يشكل بدوره مفتاح رئيسي لتأكيد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

أما هبوط السعر مجددا دون 46860 وتقديمه لإغلاق سلبي, سيلغي ذلك الترجيح الصاعد وليضطر لتكبد خسائر عديدة بتسلله أولا نحو 46680 و46545 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 47080 و 47510

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع