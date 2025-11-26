الاحتياطي النيوزيلندي يخفض سعر الفائدة لأدنى مستوى في 3 سنوات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع تزايد التفاؤل بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة في اجتماع الشهر القادم.



وكشف تقرير من شركة "إيه دي بي" عن فقدان القطاع الخاص الأمريكي نحو 13.5 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 11 نوفمبر تشرين الثاني.



كما أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا سجل القراءة 0.3% في الشهر الماضي بما يتماشى مع التوقعات، كما سجلت مبيعات التجزئة القراءة 0.2% دون توقعات عند 0.4%.



كان عضو الاحتياطي الفيدرالي، "كريستوفر والر"، قد صرح أمس بأنه من الضروري خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول، لكنه يرى أن قرار يناير كانون الثاني قد يكون صعبًا بعض الشيء نتيجة تدفق البيانات المؤجلة.



وبحسب سي إم إي فيدووتش، تزايدت احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 83% بعد أن كان 50% قبل أسبوع.



وعند إغلاق الجلسة، قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.4% (ما يعادل 664 نقطة) إلى 47112 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 47182 نقطة وأقل مستوى عند 46341 نقطة.



وصعد إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 6765 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6776 نقطة وأقل مستوى عند 6660 نقطة.



وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7% (ما يعادل 153 نقطة) إلى 23025 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23070 نقطة وأقل مستوى عند 22587 نقطة.