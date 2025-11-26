شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب نبرة البنك المركزي المتشددة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الاحتياطي النيوزيلندي يخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس

•انخفاض أسعار الفائدة النيوزيلندية لأدنى مستوى في ثلاث سنوات

•الاحتياطي النيوزيلندي يشير إلى انتهاء دورة التيسير النقدي الحالية

•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة النيوزيلندية في فبراير 2026



ارتفع الدولار النيوزيلندي على نطاق واسع خلال تعاملات يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي،مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ،وسط تسارع عمليات شراء العملة النيوزيلندية كأحد الفرص الاستثمارية ،خاصة بعدما تبنّي بنك الاحتياطي النيوزيلندي نبرة أكثر تشددًا فى اجتماعه الأخير لهذا العام.



تماشيًا مع توقعات السوق ،وفى ثالث خفض في أسعار الفائدة النيوزيلندية على التوالي ،قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي تقليص أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ،وأشار إلى انتهاء دورة التيسير النقدي الحالية مع ظهور بوادر للانتعاش الاقتصادي في البلاد.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار النيوزيلندي اليوم :ارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.4% إلى (0.5697) الأعلى منذ 4 نوفمبر الجاري ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.5618)، وسجل أدنى مستوى عند (0.5616).



•أنهي الدولار النيوزيلندي تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.2% مقابل نظيره الأمريكي ،في ثاني مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،مستفيدًا من تراجع مستويات العملة الأمريكية.



بنك الاحتياطي النيوزيلندي

خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي(RBNZ) اليوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق2.25% ،كأدنى مستوى منذ مايو 2022 ،وذلك طبقًا لتوقعات السوق ،في تاسع خفض في أسعار الفائدة النيوزيلندية منذ انطلاق دورة تخفيف السياسة النقدية قبل عام ،وفى ثالث خفض على التوالي.



الاحتياطي النيوزيلندي يخفض سعر الفائدة لأدنى مستوى في 3 سنوات



خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ أغسطس 2024، خاصة مع تباطؤ معدل التضخم في البلاد إلى النطاق المستهدف على المدى المتوسط بين 2% إلى 3% ،بالإضافة إلى ضعف الأنشطة الاقتصادية وتراجع سوق العمل.



وقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي في بيان السياسة النقدية - آخر بيان له هذا العام وآخر اجتماع له برئاسة المحافظ "كريستيان وكسبي" قبل تولي الخبيرة الاقتصادية السويدية "آنا بريمان" المنصب في ديسمبر المقبل-: ستعتمد التحركات المستقبلية في سعر الفائدة الرسمي على تطور آفاق التضخم والاقتصاد على المدى المتوسط.



وأفاد البيان بأن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم متوازنة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ضعف النشاط الاقتصادي خلال منتصف عام 2025، إلا أنه آخذ في التحسن مع تشجيع انخفاض أسعار الفائدة على إنفاق الأسر.



وأفاد محضر اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن لجنة السياسة النقدية درست إبقاء سعر الفائدة النقدية دون تغيير عند 2.50% أو خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، حيث صوّت خمسة من الأعضاء الستة لصالح خفض سعر الفائدة النقدية.



في مؤتمر صحفي، أكد محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي كريستيان وكسبي على التحول في السياسة النقدية، قائلاً إن التوقعات "تنطوي على ميل طفيف نحو الانخفاض"، لكنها تتوافق مع بقاء سعر الفائدة النقدي ثابتًا حتى عام 2026.



ويتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي الآن أن يبلغ سعر الفائدة 2.20% في الربع الأول من عام 2026 و2.65% في الربع الأخير من عام 2027. وهذا أقل مما كان متوقعًا في أغسطس، لكن المسار يشير إلى ميل متشدد، حيث أن باب المزيد من التيسير قد أُغلق تقريبًا.



الفائدة النيوزيلندية

•عقب اجتماع الاحتياطي النيوزيلندي ، تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة النيوزيلندية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع فبراير 2026 إلى دون 20%.



•وتشير العقود الآجلة لاحتمالات أسعار الفائدة النيوزيلندية إلى مستوي 2.25% بحلول نهاية 2026.



أراء وتحليلات

•قال نيك توفلي، كبير الاقتصاديين في بنك ASB: إن الباب المفتوح أمام المزيد من التيسير النقدي "ليس واسعًا كما توقع الكثيرون".وأضاف: كان بنك الاحتياطي النيوزيلندي أكثر حذرًا مما كان متوقعًا بشكل عام،وأنه لا يمكن توقع المزيد من التخفيض إلا إذا كان أداء الاقتصاد ضعيفًا.



•وقال دوغ ستيل، كبير الاقتصاديين في بنك نيوزيلندا: يبدو أن العائق أمام اتخاذ المزيد من الإجراءات كبير.وأضاف : يجب أن تُفاجئ البيانات بشكل كبير على الجانب السلبي لتشجيع بنك الاحتياطي النيوزيلندي على تخفيف السياسة النقدية مرة أخرى.



نظرة فنية

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يشهد مكاسب حادة – توقعات اليوم – 26-11-2025