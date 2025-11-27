سعر المعدات (EQUIPMENT) يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 27-11-2025

تقدم سعر سهم متكاملة (8040) بشكل حذر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض بعضاً من خسائره السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، بالإضافة لوجود ضغط سلبي ديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم بتصريف بعضاً من تشبعه البيعي بها، ما يعطيه مساحة أكبر لتسجيل المزيد من الخسائر دون معوقات.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون المقاومة المهمة 12.85 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 11.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط