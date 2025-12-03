شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر السعودية توقع عقد مشروع مع بيكر هيوز في المنطقة الشرقية بقيمة 266 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت عملة بيتكوين من جديد فوق مستوى 93 ألف دولار يوم الأربعاء، لتعوض الخسائر الحادة التي سجلتها يوم الاثنين عندما هبطت بالقرب من 84 ألف دولار، إذ استمد المستثمرون ثقتهم من تطورات تنظيمية إيجابية في الولايات المتحدة وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الأجل القريب.

وسُجلت أكبر عملة مشفّرة في العالم آخر تداول لها بارتفاع نسبته 7.2% عند 93,101.6 دولار بحلول الساعة 02:19 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (07:19 بتوقيت غرينتش).

ويأتي هذا التعافي بعد بداية صعبة للأسبوع شهدت تراجع بيتكوين لفترة وجيزة دون مستوى 85 ألف دولار — ما يمثل انخفاضاً بنحو 33% مقارنةً بمستوياتها القياسية في أوائل أكتوبر التي تجاوزت 126 ألف دولار.

إشارات من هيئة SEC وتحولات من فانغارد تدعم التعافي

وأرجعت التقارير جانباً كبيراً من قوة الارتفاع إلى تصريحات رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، بول أتكينز، الذي جدّد تأكيده أن الهيئة تعتزم طرح إطار تنظيمي جديد، يتضمن ما يسمى بـ “إعفاء الابتكار”، لاستيعاب شركات الأصول الرقمية.

ومن المتوقع أن يوفر هذا الإعفاء مزيداً من الوضوح والمرونة فيما يتعلق بإصدار الأصول المشفّرة وحفظها وتداولها، بينما تعمل الهيئة على تحديث القواعد التنظيمية.

وفي الوقت نفسه، حصل تبنّي المؤسسات للأصول المشفّرة على دفعة جديدة بعدما قررت شركة فانغارد، ثاني أكبر مدير أصول في العالم، التراجع عن موقفها السابق وأعلنت أنها ستسمح بتداول الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار المشتركة المرتبطة بالعملات الرقمية عبر منصتها للوساطة بدءاً من هذا الأسبوع.

ويوسّع هذا التحرك من إمكانات الوصول إلى أدوات استثمارية منظّمة لملايين المستثمرين، ويؤكد تزايد قبول المنتجات المرتبطة بالعملات المشفّرة داخل المؤسسات المالية التقليدية.

كما قيّم المستثمرون ارتفاع الرهانات على قرار متوقع بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وهو ما يعزز جاذبية بيتكوين كأصل عالي المخاطر مقوّم بالدولار.

ومع ذلك، أثارت التقلبات الكبيرة خلال الأيام الأخيرة حالة من الحذر بين المتداولين، وسط مخاوف من أن يكون هذا التعافي مؤقتاً.

أسعار العملات المشفّرة اليوم: انتعاش في السوق… وإيثريوم يقفز 10%

سجّلت معظم العملات البديلة ارتفاعاً حاداً يوم الأربعاء وسط موجة شراء واسعة النطاق.

وارتفعت ثاني أكبر عملة مشفّرة في العالم، إيثريوم، بنسبة 10% لتسجل 3,062.92 دولار.

كما صعدت العملة المشفّرة الثالثة عالمياً، XRP، بنسبة 9.3% لتبلغ 2.20 دولار.