تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 03-12-2025

2025-12-03

2025-12-03 12:57PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت تأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ما يدفعه لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القادمة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من صعود سعر العملة في الفترة القادمة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 82.70، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 87.40.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد

