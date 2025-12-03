تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 03-12-2025

انخفض سعر عملة ريبل (XRPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته الأخيرة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على تمديد مكاسبه اللحظية، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 2.1507، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.2819.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد