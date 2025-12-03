تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 03-12-2025

تقدم قليلاً سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعدما نجح السعر في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول حالياً اختراق مستوى المقاومة المحوري 93,000$، مدفوعاً بتأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد السعر لمكاسبه في الفترة القادمة.