شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 03-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-03 16:39PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعدما نجح السعر في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول حالياً اختراق مستوى المقاومة المحوري 93,000$، مدفوعاً بتأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد السعر لمكاسبه في الفترة القادمة.