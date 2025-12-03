الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 03-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 03-12-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 03-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-03 16:39PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعدما نجح السعر في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول حالياً اختراق مستوى المقاومة المحوري 93,000$، مدفوعاً بتأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد السعر لمكاسبه في الفترة القادمة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا