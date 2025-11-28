شكرا لقرائتكم خبر عن سهم ستاربكس يستقر مع متابعة الدعوة إلى إضراب عمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم ستاربكس خلال تداولات اليوم الجمعة وسط متابعة لصيقة للدعوة التي أطلقها اتحاد عمال سلسلة المقاهي الأمريكية للإضراب في الولايات المتحدة.



قال اتحاد عمال ستاربكس يوم الجمعة إنه يصعّد الإضراب المفتوح ليشمل أكثر من 120 متجرًا في 85 مدينة، مطالبًا برفع الأجور وزيادة مستويات التوظيف في سلسلة المقاهي.



وقد بدأ الإضراب، الذي يُتوقع أن يكون الأطول في تاريخ ستاربكس، في “يوم الكوب الأحمر” بتاريخ 13 نوفمبر، مع مشاركة 65 متجرًا وأكثر من 40 مدينة.



ويأتي الإضراب في يوم "الجمعة السوداء"، وهو أكثر أيام العام ازدحامًا لدى تجار التجزئة، حيث يبحث المتسوقون عن تخفيضات على كل شيء من الطعام والبقالة إلى الملابس والأجهزة.



كما أضرب العمال في مستودعات أمازون بألمانيا في يوم الجمعة السوداء، في محاولة لتعطيل العمليات خلال يوم مبيعات رئيسي بينما يسعون إلى اتفاق جماعي للأجور، فيما تم التخطيط لاحتجاجات منفصلة أمام متاجر “زارا” في إسبانيا.



وقالت ميشيل آيزن، المتحدثة باسم اتحاد عمال ستاربكس (Starbucks Workers United): "حان الوقت لبراين نيكول والمديرين التنفيذيين في ستاربكس للتوقف عن المماطلة وقطع الأعذار."



وتقول ستاربكس، التي تدير أكثر من 17 ألف مقهى في الولايات المتحدة، إن 99% من فروعها في البلاد لا تزال مفتوحة.



وقال متحدث باسم الشركة: "بغض النظر عن خطط الاتحاد، لا نتوقع أي تعطّل يُذكر. وعندما يكون الاتحاد مستعدًا للعودة إلى طاولة المفاوضات، فنحن مستعدون للحديث."



ويطالب العاملون المضربون برفع الأجور، وتحسين جداول العمل، ومعالجة مئات شكاوى الممارسات العمالية غير العادلة التي تشمل اتهامات بكسر النقابات.



ولا تزال مفاوضات العقود متوقفة رغم جهود الوساطة التي جرت في فبراير، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بعد أن رفض المندوبون في أبريل الحزمة المقترحة من ستاربكس، والتي كانت تضمن زيادات سنوية لا تقل عن 2%.



ويقول اتحاد Workers United إنه يمثل أكثر من 11,000 من موظفي المقاهي ونحو 550 من فروع ستاربكس.



وقد استهدف اتحاد عمال ستاربكس مرارًا موسم العطلات المزدحم للشركة و"يوم الكوب الأحمر"، وهو اليوم الذي توزع فيه ستاربكس أكوابًا حمراء قابلة لإعادة الاستخدام مجانًا عند شراء القهوة.



ومنذ عام 2022، نظم العاملون إضرابات ليوم واحد تحت عنوان "ثورة الكوب الأحمر". وفي ديسمبر 2024، انسحب بعض الموظفين من العمل في إضراب استمر خمسة أيام بسبب مشكلات لم تُحل تتعلق بالأجور والموظفين والجداول الزمنية.



وعلى صعيد التداولات، استقر سهم ستاربكس في تمام الساعة 17:52 بتوقيت جرينتش عند مستوى 86.70 دولار.