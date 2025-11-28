ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي في سبتمبر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 09:48 مساءً - منذ 37 دقيقة

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية في سبتمبر أيلول، مما يبدد المخاوف من أن السوق تتجه نحو تحقيق فائض.

وأشارت بيانات الإدارة إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 44 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول إلى مستوى قياسي بلغ 13.84 مليون.

وسجل إنتاج النفط من ولاية نيو مكسيكو، ثاني أكبر ولاية منتجة للنفط، رقما قياسيا بلغ 2.351 مليون برميل يوميا، في حين ارتفع الإنتاج من منطقة الخليج البحرية الاتحادية إلى 1.983 مليون في سبتمبر أيلول، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2020.