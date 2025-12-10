سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 10-12-2025

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بثبات مستوى المقاومة المحوري 94,000$، وهو المستوى الذي حدّدناه هدفاً فنياً في تحليلات سابقة، هذا التراجع جاء كعملية جني أرباح طبيعية بعد موجة الارتفاع الأخيرة، بينما يحاول السعر إعادة تجميع الزخم الإيجابي اللازم لمحاولة اختراق هذا الحاجز القوي.

ورغم الهبوط اللحظي لا يزال البتكوين محتفظاً بدعم ديناميكي مهم مع استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع توارد إشارات إيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد تخلصها من حالات التشبع الشرائي، ويواصل السعر التحرك داخل مسار تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع حفاظه على تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا الاتجاه.