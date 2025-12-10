سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 10-12-2025

تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي، في محاولة منه للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستطيع استعادة تعافيه والصعود من جديد، ليستند بتحركاته الأخيرة إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة واستقرار المسار الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تداولاته بمحاذاة خط ميل.