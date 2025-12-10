- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 10-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-10 02:39AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي، في محاولة منه للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستطيع استعادة تعافيه والصعود من جديد، ليستند بتحركاته الأخيرة إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة واستقرار المسار الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تداولاته بمحاذاة خط ميل.